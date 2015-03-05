Новости

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О судьбе ВСМЗ, «доме-утюге», и парке «Дружба». Светлана Орлова провела итоговую пресс-конференцию

О погибшем генерале на итоговой пресс-конференции сегодня говорила губернатор области Светлана Орлова. Из других тем: парк «Дружба», ситуация во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, новые производства и инвестиционные проекты. Глава региона отметила, что проблемы есть, и они будут решаться. Елена Череменская продолжит.

29 декабря 17:30
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Истории года 2016
30 декабря 17:16
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Новости «Авторадио-Владимир»: 17-00

Газ в Пиганово пустят не позднее 23 января будущего года. Мэр Владимира встретилась с будущими новосёлами микрорайона и взяла этот вопрос под личный контроль.

30 декабря 16:29
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Народные новости «Авторадио-Владимир»: 15-30

Подарок ребенку на Новый год – зачастую большая проблема для родителей. Есть, конечно, беспроигрышные варианты вроде нового мобильного или приставки, но не всем они по карману.
О том, что владимирцы кладут свои детям под ёлочку, а также советы тем, кто еще не выбрал подарок.

30 декабря 15:54
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Новости «Авторадио-Владимир»: 15-00

На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области в начале десятого утра произошло серьёзное ДТП. В Собинском районе на 145-м километре магистрали столкнулись два автомобиля «Хендэ Элантра» и «Киа Сид». В результате в «Киа» до приезда «скорой» погиб один из пассажиров, 15-летний подросток.

30 декабря 15:14
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Народные новости «Авторадио-Владимир»: 13-30

Для многих россиян Новый год – это мандарины, салат оливье, «Ирония судьбы» и поздравление президента по телевизору. А ведь праздник начала года знали с незапамятных времен, поэтому и по сей день в разных странах мира бережно хранятся новогодние традиции и обычаи, помогающие привлечь удачу и благополучие.

30 декабря 13:39
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Новости «Авторадио-Владимир»: 13-00

Газ в «Пиганово» пустят не позднее 23 января будущего года. Мэр Владимира встретилась с будущими новосёлами микрорайона и взяла этот вопрос под личный контроль.

30 декабря 13:24
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Народные новости «Авторадио-Владимир»: 11-30

Запускать салюты на Новый год давно стало для россиян такой же традицией, как пить шампанское и есть салат оливье. Но как раз одними из главных причин чрезвычайных ситуаций в новогодние и рождественские праздники оказываются неправильное использование и выбор пиротехники. Как не стать жертвой салюта?

30 декабря 11:39
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Новости «Авторадио-Владимир»: 11-00

Незаконно построенное здания должно быть снесено, — об этом заявила губернатор Светлана Орлова в ходе пресс-конференции, говоря об офисном центре на улице Горького.

30 декабря 11:30
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Новости «Авторадио-Владимир»: 9-00

На состоявшейся пресс-конференции губернатор Владимирской области Светлана Орлова дала оценку работе муниципальных образований.

30 декабря 09:10
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Выпуск новостей «Владимир Сегодня» за 29.12.2016
29 декабря 19:24
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3 января на Соборной площади во Владимире пройдёт благотворительная акция

Подари тепло. 3 января в 13.00 во Владимире на Соборной площади пройдёт благотворительная акция. Все желающие могут принести шарф и привязать его на дерево в парке Пушкина. Таким образом организаторы акции хотят помочь бездомным согреться в зимние холода.

29 декабря 18:02
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Суздальскую минералку разливали в антисанитарных условиях

Вода не для новогоднего стола. Суздальскую минералку разливали в антисанитарных условиях. Прокуратура провела проверку предприятия «Серебряный сокол», которое занимается добычей и производством минеральной воды.

29 декабря 18:01
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Гражданин Луганской Народной Республики умер в петушинской больнице

Приехал на заработки и умер в больнице. Трагическая история произошла с жителем Луганской Народной Республики. Мужчина приехал в нашу область, устроился работать на пилораме в Петушках, получил там серьёзную травму и попал в местную больницу. Две операции луганчанина не спасли. Он скончался на больничной койке.

29 декабря 18:00
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В честь Доктора Лизы назовут новый интернат в Вязниках

В честь Доктора Лизы назовут новый интернат для престарелых во Владимирской области. Напомню, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе над Чёрным морем 25 декабря. В Сирию она везла гуманитарную помощь.

29 декабря 17:59
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Запускать фейерверки во Владимире можно будет на трех площадках

Во Владимире все-таки можно будет запускать салют. Администрация города наконец определила места, где официально можно будет использовать пиротехнику. В новогодние и рождественские праздники для этого в областном центре предусмотрели три площадки.

29 декабря 17:31
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В реабилитационном центре детям подарили мандарины и показали шоу мыльных пузырей

Оранжевый символ Нового года и гигантские мыльные пузыри. Сегодня в рамках предновогодней акции «Подари мандарин» владимирские общественники навестили детей во владимирском реабилитационном центре. Что загадали его маленькие воспитанники на Новый год расскажет, Татьяна Данилова.

29 декабря 17:20
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Новости «Авторадио-Владимир»: 17-00

Губернатор Светлана Орлова сегодня провела итоговую пресс-конференцию — встретилась с журналистами региона.

29 декабря 17:17
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В усадьбе Храповицкого прошло новогоднее представление

Сегодня сотрудники Владимиро-Суздальского музея заповедника устроили в старинном замке благотворительное представление для детей из посёлка Муромцево. На празднике побывала наш корреспондент — Алина Новосельцева.

29 декабря 16:29
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За новогодним Владимиром можно будет следить онлайн

Новогодние гулянья владимирцы смогут посмотреть онлайн. На улицах и площадях города установили новые видеокамеры с параметрами Full HD. Круглосуточную трансляцию можно посмотреть на сайте администрации.

29 декабря 16:20
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Социальные выплаты в новогодние праздники выдадут по графику

Пенсионные и другие социальные выплаты в праздники будут выплачиваться в обычном порядке и в соответствии с графиком, начиная с 3 января нового года.

29 декабря 16:19
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Активисты Молодежной думы провели рейды «Не паркуй ребёнка в машине»

Не оставляйте детей в машине. Активисты Молодежной думы проводят профилактические рейды на крупных парковках региона. Главная цель — обратить внимание родителей на то, что оставлять малыша в машине небезопасно. Чем это может грозить, узнала Ксения Воронина.

29 декабря 16:18
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Во Владимире с алкогольным суррогатом будут бороться через социальные сети

Бороться с распространением алкогольного яда будут в соцсетях. Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области призывают активную часть населения присоединиться к акции «Суррогату — нет». Одноименные сообщества уже созданы в самых распространенных интернет ресурсах — «Одноклассники, «Фейсбук» и «Вконтакте». Заявить о точках продажи опасной продукции может каждый.

29 декабря 16:03
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Народные новости «Авторадио-Владимир»: 15-30

Красная икра — один из неизменных атрибутов празднования Нового года наравне с салатом оливье и шампанским, а потому в преддверии праздника находится немало желающих подделать дорогостоящий продукт. Может ли непрофессионал определить подделку и на что обращать внимание при выборе икры?

29 декабря 15:38
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Новости «Авторадио-Владимир»: 15-00

Губернатор Светлана Орлова сегодня провела итоговую пресс-конференцию — встретилась с журналистами области.

29 декабря 15:25
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