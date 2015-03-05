О судьбе ВСМЗ, «доме-утюге», и парке «Дружба». Светлана Орлова провела итоговую пресс-конференцию

Подарок ребенку на Новый год – зачастую большая проблема для родителей. Есть, конечно, беспроигрышные варианты вроде нового мобильного или приставки, но не всем они по карману.

О том, что владимирцы кладут свои детям под ёлочку, а также советы тем, кто еще не выбрал подарок.